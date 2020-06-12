Лавров провёл переговоры с главой МИД Суринама

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бигли.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Суринама
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «текущие вопросы и дальнейшие перспективы развития российско-суринамского сотрудничества, в том числе с учётом прошедших в этой южноамериканской стране 25 мая парламентских выборов».

Министры «подчеркнули достигнутый уровень политических контактов, существенные перспективы для наращивания взаимодействия в области здравоохранения, энергетики, транспортной инфраструктуры, геологоразведки и сельского хозяйства, отметили взаимный настрой на консолидацию традиционно востребованных связей в гуманитарной сфере».

Лавров «выразил надежду на сохранение преемственности двустороннего сотрудничества в духе дружбы, солидарности и взаимного учёта интересов».

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с министром по иностранным и европейским делам Мальты Эваристом Бартоло.

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