Лавров провёл переговоры с главой МИД Суринама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бигли.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «текущие вопросы и дальнейшие перспективы развития российско-суринамского сотрудничества, в том числе с учётом прошедших в этой южноамериканской стране 25 мая парламентских выборов».

Министры «подчеркнули достигнутый уровень политических контактов, существенные перспективы для наращивания взаимодействия в области здравоохранения, энергетики, транспортной инфраструктуры, геологоразведки и сельского хозяйства, отметили взаимный настрой на консолидацию традиционно востребованных связей в гуманитарной сфере».

Лавров «выразил надежду на сохранение преемственности двустороннего сотрудничества в духе дружбы, солидарности и взаимного учёта интересов».

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с министром по иностранным и европейским делам Мальты Эваристом Бартоло.