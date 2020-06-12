Моди поздравил Путина с Днём России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на индийское посольство в Москве.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди 12 июня поздравил президента Владимира Путина с Днём России и высоко оценил его вклад в укрепление особого и привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами», — сообщили в дипмиссии.

Моди отметил, что «длительная дружба между двумя странами продолжается, из года в год получая новый импульс и дополнительную глубину, основываясь на взаимном доверии и учёте интересов друг друга».

Индийский премьер «также заявил, что ждёт с нетерпением совместной работы с Владимиром Путиным для дальнейшего углубления и расширения индийско-российского партнёрства, включая нынешний глобальный кризис в здравоохранении».

Ранее посол США в Москве Джон Салливан от имени американского лидера Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России.