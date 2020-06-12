Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.

«Огромное спасибо правительству России и министру иностранных дел Сергею Лаврову за добровольное пожертвование $9 млн в ВОЗ на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей по всему миру», — отметил Гебрейесус.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекращает сотрудничество с ВОЗ и переводит свои средства другим организациям, занимающимся вопросами здравоохранения.

Представитель ВОЗ в Африке Михель Яо заявил, что отказ США от финансирования ВОЗ будет иметь серьёзные последствия для стран Африканского региона.