Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.
Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

«Огромное спасибо правительству России и министру иностранных дел Сергею Лаврову за добровольное пожертвование $9 млн в ВОЗ на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей по всему миру», — отметил Гебрейесус.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекращает сотрудничество с ВОЗ и переводит свои средства другим организациям, занимающимся вопросами здравоохранения.

Представитель ВОЗ в Африке Михель Яо заявил, что отказ США от финансирования ВОЗ будет иметь серьёзные последствия для стран Африканского региона.

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