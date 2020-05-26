ВОЗ рассказала о последствиях отказа США от финансирования организации

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Михель Яо заявил, что отказ США от финансирования ВОЗ будет иметь серьёзные последствия для стран Африканского региона.

Как сообщает РИА Новости, Яо указал, что соответствующий шаг США скажется на способности стран Африки бороться с угрожающими общественному здоровью кризисами.

«Это плохое время для того, чтобы отзывать какие-либо взносы. Оно требует большей солидарности. Возможно, развитые страны меньше нуждаются в ВОЗ, но для нашего континента присутствие ВОЗ действительно необходимо, чтобы продолжать помогать странам», — указал он.

По его словам, порядка 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов, из которых 20% приходит от США.

«Сокращение этого вклада определённо скажется на такого рода мерах воздействия», — добавил Яо.

Ранее представительство ВОЗ в Африке заявило, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 3 тыс.