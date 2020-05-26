ВОЗ рассказала о последствиях отказа США от финансирования организации

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Михель Яо заявил, что отказ США от финансирования ВОЗ будет иметь серьёзные последствия для стран Африканского региона.
ВОЗ рассказала о последствиях отказа США от финансирования организации
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, Яо указал, что соответствующий шаг США скажется на способности стран Африки бороться с угрожающими общественному здоровью кризисами.

«Это плохое время для того, чтобы отзывать какие-либо взносы. Оно требует большей солидарности. Возможно, развитые страны меньше нуждаются в ВОЗ, но для нашего континента присутствие ВОЗ действительно необходимо, чтобы продолжать помогать странам», — указал он.

По его словам, порядка 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов, из которых 20% приходит от США. 

«Сокращение этого вклада определённо скажется на такого рода мерах воздействия», — добавил Яо.

Ранее представительство ВОЗ в Африке заявило, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 3 тыс.

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