ВОЗ рассказала о последствиях отказа США от финансирования организации
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- globallookpress.com
Как сообщает РИА Новости, Яо указал, что соответствующий шаг США скажется на способности стран Африки бороться с угрожающими общественному здоровью кризисами.
«Это плохое время для того, чтобы отзывать какие-либо взносы. Оно требует большей солидарности. Возможно, развитые страны меньше нуждаются в ВОЗ, но для нашего континента присутствие ВОЗ действительно необходимо, чтобы продолжать помогать странам», — указал он.
По его словам, порядка 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов, из которых 20% приходит от США.
«Сокращение этого вклада определённо скажется на такого рода мерах воздействия», — добавил Яо.
Ранее представительство ВОЗ в Африке заявило, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 3 тыс.