Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 215 тысяч
- Reuters
Об этом сообщается на странице организации в Twitter.
«В Африке подтверждено свыше 215 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.
Over 215,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 98,000 recoveries & 5,800 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/A51jCdDVYw— WHO African Region (@WHOAFRO) June 12, 2020
При этом указывается, что умерли из-за коронавируса в регионе более 5,8 тыс. человек, а выздоровели более 98 тыс.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.