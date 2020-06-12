Президент Вьетнама направил поздравление Путину по случаю Дня России

Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на канцелярию вьетнамского лидера.

Нгуен Фу Чонг отметил успешное развитие стратегического партнёрства Вьетнама и России в контексте отмечаемого в 2020 году 70-летия установления дипотношений между двумя государствами.

«Отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России достигли значительных результатов», — заявил он.

Также президент Вьетнама выразил уверенность, что сотрудничество двух стран продолжит с каждым днём ещё больше развиваться, способствуя дальнейшему укреплению связей между российским и вьетнамским народами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днём России.