Президент Вьетнама направил поздравление Путину по случаю Дня России

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Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России.
Президент Вьетнама направил поздравление Путину по случаю Дня России
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на канцелярию вьетнамского лидера.

Нгуен Фу Чонг отметил успешное развитие стратегического партнёрства Вьетнама и России в контексте отмечаемого в 2020 году 70-летия установления дипотношений между двумя государствами.

«Отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России достигли значительных результатов», — заявил он.

Также президент Вьетнама выразил уверенность, что сотрудничество двух стран продолжит с каждым днём ещё больше развиваться, способствуя дальнейшему укреплению связей между российским и вьетнамским народами. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днём России.

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