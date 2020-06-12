Президент Вьетнама направил поздравление Путину по случаю Дня России
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на канцелярию вьетнамского лидера.
Нгуен Фу Чонг отметил успешное развитие стратегического партнёрства Вьетнама и России в контексте отмечаемого в 2020 году 70-летия установления дипотношений между двумя государствами.
«Отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России достигли значительных результатов», — заявил он.
Также президент Вьетнама выразил уверенность, что сотрудничество двух стран продолжит с каждым днём ещё больше развиваться, способствуя дальнейшему укреплению связей между российским и вьетнамским народами.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днём России.