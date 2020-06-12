Число случаев коронавируса в Индии почти достигло 300 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 10 956 новых случаев коронавируса.
Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 396 и достигло 8498.
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 147 195 пациентов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.