В МИД КНДР назвали безнадёжным состояние отношений с США

Отношения КНДР и США вернулись к безнадёжному состоянию и продолжают ухудшаться. Об этом заявил глава северокорейского МИД Ли Сон Гвон.

«Надежда на улучшение отношений КНДР и США, которые витали в воздухе два года назад и привлекали всеобщее внимание, вернулись к безнадёжности, характеризующейся нарастающим ухудшением», — приводит РИА Новости его слова.

30 июня 2019 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

В декабре 2019 года Трамп рассказал, что отрицает возможность осуществления Пхеньяном враждебных действий в отношении Вашингтона.