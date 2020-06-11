Вершинин обсудил с представителем Госдепа ситуацию в Сирии

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри.
Вершинин обсудил с представителем Госдепа ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы «продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, предусматривающей приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР».

Также обсуждалась «ситуация «на земле», включая задачи обеспечения стабилизации в Идлибе, Заевфратье и на юге страны».

Ранее сообщалось, что онлайн-консультации США — Россия — Афганистан пройдут 15 июня.

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