Вершинин обсудил с представителем Госдепа ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы «продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, предусматривающей приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР».

Также обсуждалась «ситуация «на земле», включая задачи обеспечения стабилизации в Идлибе, Заевфратье и на юге страны».

Ранее сообщалось, что онлайн-консультации США — Россия — Афганистан пройдут 15 июня.