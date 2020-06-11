Вершинин обсудил с представителем Госдепа ситуацию в Сирии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы «продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, предусматривающей приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР».
Также обсуждалась «ситуация «на земле», включая задачи обеспечения стабилизации в Идлибе, Заевфратье и на юге страны».
Ранее сообщалось, что онлайн-консультации США — Россия — Афганистан пройдут 15 июня.