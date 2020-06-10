МИД анонсировал консультации в формате США — Россия — Афганистан

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Онлайн-консультации США — Россия — Афганистан пройдут 15 июня. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.
МИД анонсировал консультации в формате США — Россия — Афганистан
  • РИА Новости

«Трёхсторонние консультации запланированы на понедельник», — сообщил Кабулов.

Отмечается, что помимо самого Кабулова, участие в консультациях примут спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и и. о. министра иностранных дел ИРА Ханиф Атмар.

Кабулов пояснил, что «это не новый формат, просто консультации, которые пройдут по просьбе Атмара».

«Мы согласились пообщаться», — добавил он.

Ранее Кабулов заявил, что Россия приветствует планы проведения межафганских переговоров в Катаре, однако перед этим нужно ещё «многое закончить».

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