МИД анонсировал консультации в формате США — Россия — Афганистан
- РИА Новости
«Трёхсторонние консультации запланированы на понедельник», — сообщил Кабулов.
Отмечается, что помимо самого Кабулова, участие в консультациях примут спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и и. о. министра иностранных дел ИРА Ханиф Атмар.
Кабулов пояснил, что «это не новый формат, просто консультации, которые пройдут по просьбе Атмара».
«Мы согласились пообщаться», — добавил он.
Ранее Кабулов заявил, что Россия приветствует планы проведения межафганских переговоров в Катаре, однако перед этим нужно ещё «многое закончить».