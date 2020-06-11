Путин провёл телефонный разговор с королём Иордании

Российский лидер Владимир Путина провёл телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой II.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили предпринимаемые двумя странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«С обеих сторон отмечена важность консолидации усилий международного сообщества для преодоления последствий пандемии и выражена готовность к участию в такой совместной работе», — говорится в сообщении.

Они также «обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки дня, в частности ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования».

Ранее Путин и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг обсудили по телефону сотрудничество в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.