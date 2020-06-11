Путин и президент Вьетнама обсудили проекты в сфере мирного атома

Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг обсудили по телефону сотрудничество в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена важность кооперации на энергетическом направлении — как в рамках действующих проектов по добыче углеводородов, так и путём запуска новых, в частности в сфере электрогенерации и мирного атома», — говорится в сообщении.

Кроме того, была дана высокая оценка взаимопомощи в борьбе с коронавирусом, включая поставку средств диагностики и индивидуальной защиты, а также направление российских специалистов во Вьетнам.

Разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны, Нгуен Фу Чонг поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и Днём России.