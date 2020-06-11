Захарова рассказала о ежегодной премии RT имени Халеда аль-Хатыба

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, рассказала о ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards, проводимой телеканалом RT.

«Телеканал RT продлевает до 30 июня приём заявок на участие в ежегодной международной премии имени Халеда аль-Хатыба», — сказала Захарова.

Она напомнила, что премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic, и вручается за лучшие работы из зоны конфликта в трёх категориях: «Длинное видео», «Короткое видео» и «Текст».

«В своих репортажах он (аль-Хатыб. — RT) освещал бои сирийских правительственных сил с террористами. В 2018 году президент России подписал указ о посмертном награждении журналиста медалью за отвагу. Она была вручена его семье», — добавила дипломат.

Как отметила Захарова, в этом году международная премия пройдёт уже в третий раз.

«В этом году имена победителей будут объявлены, соответственно, в годовщину гибели журналиста. Подать заявку на участие можно на сайте RT», — сказала она.

Ранее RT продлил до 30 июня приём заявок на участие в третьей ежегодной международной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020.

Победителей премии объявят 30 июля — в годовщину смерти Халеда аль-Хатыба.

Журналист Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.