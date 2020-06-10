RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба

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Телеканал RT продлил до 30 июня приём заявок на участие в третьей ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020, которая была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.
RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба
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«Военкоры по всему миру не прекратили работать даже во время эпидемии коронавируса. Только на прошлой неделе в Йемене был жестоко убит стрингер нашего видеоагентства Ruptly. Премию Халеда аль-Хатыба, погибшего на войне, мы вручаем журналистам, которые рискуют собой ради правды», — отметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Премию присудят в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

Победителей премии объявят 30 июля — в годовщину гибели Халеда аль-Хатыба.

Подать заявку можно на сайте award.rt.com.

Журналист Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

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