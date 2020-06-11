В Словакии неизвестный напал на начальную школу

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В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки. В результате нападения погиб один человек, полиция застрелила злоумышленника.
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
  • Reuters

Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается, двое детей и двое взрослых получили ранения, они госпитализированы.

По данным TA3, погибла замдиректора школы. Уточняется, что нападение совершил 22-летний мужчина, он был вооружён ножом.

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