В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки. В результате нападения погиб один человек, полиция застрелила злоумышленника.
- Reuters
Об этом сообщили в полиции.
Как отмечается, двое детей и двое взрослых получили ранения, они госпитализированы.
По данным TA3, погибла замдиректора школы. Уточняется, что нападение совершил 22-летний мужчина, он был вооружён ножом.
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