В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки. В результате нападения погиб один человек, полиция застрелила злоумышленника.

Reuters

Об этом сообщили в полиции. Как отмечается, двое детей и двое взрослых получили ранения, они госпитализированы. По данным TA3, погибла замдиректора школы. Уточняется, что нападение совершил 22-летний мужчина, он был вооружён ножом.