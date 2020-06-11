В Мексике за сутки выявили около 5 тысяч случаев заболевания COVID-19

Короткая ссылка
В Мексике за сутки выявили 4883 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, их общее число превысило 129 тыс. Об этом сообщил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломия.
В Мексике за сутки выявили около 5 тысяч случаев заболевания COVID-19
  • Reuters

«Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 129 184», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что число летальных исходов в стране составило 15 357.

Ранее стало известно о вылете россиян вывозным рейсом из Мехико в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить