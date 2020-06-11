В Мексике за сутки выявили около 5 тысяч случаев заболевания COVID-19
В Мексике за сутки выявили 4883 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, их общее число превысило 129 тыс. Об этом сообщил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломия.
- Reuters
«Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 129 184», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что число летальных исходов в стране составило 15 357.
Ранее стало известно о вылете россиян вывозным рейсом из Мехико в Москву.
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