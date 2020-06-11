В Мексике за сутки выявили около 5 тысяч случаев заболевания COVID-19

В Мексике за сутки выявили 4883 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, их общее число превысило 129 тыс. Об этом сообщил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Хосе Луис Аломия.

Reuters

«Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 129 184», — приводит ТАСС его слова. Отмечается, что число летальных исходов в стране составило 15 357. Ранее стало известно о вылете россиян вывозным рейсом из Мехико в Москву.