Военные врачи России и Китая провели конференцию по борьбе с COVID-19
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- АГН «Москва»
«Сегодня в Центре координации медицинского обеспечения Министерства обороны Российской Федерации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге проведена видеоконференция с военными медиками из Китайской Народной Республики по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что со стороны России в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анастезиологи и реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля. В Китае видеоконференция велась из телемедицинского центра Главного военного госпиталя Народно-освободительной армии КНР в Пекине.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.