Военные врачи России и Китая провели конференцию по борьбе с COVID-19

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Военные врачи России и Китая провели видеоконференцию по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Военные врачи России и Китая провели конференцию по борьбе с COVID-19
  • © Зыков Кирилл
  • АГН «Москва»

«Сегодня в Центре координации медицинского обеспечения Министерства обороны Российской Федерации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге проведена видеоконференция с военными медиками из Китайской Народной Республики по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что со стороны России в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анастезиологи и реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля. В Китае видеоконференция велась из телемедицинского центра Главного военного госпиталя Народно-освободительной армии КНР в Пекине.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.

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