Вышел второй выпуск проекта «Военкоры»

Вышел второй выпуск в рамках проекта RT «Военкоры», посвящённый протестам, которые разворачиваются в Соединённых Штатах.

Роман Бабаян, Оксана Бойко, Кирилл Романовский, Евгений Попов и Станислав Натанзон обсуждают, что происходит в Соединённых Штатах — справедливый бунт или предвыборный политический расчёт, к чему приведут протесты и кому выгодны беспорядки.

Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты делятся историями и личным опытом работы в горячих точках, а также обсуждают военные конфликты.

Первый выпуск программы назывался «Забытые герои».

Ранее телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В 2020 году она пройдёт в третий раз.