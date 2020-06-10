Гонконгская полиция задержала около 50 протестующих

Полиция Гонконга задержала по крайней мере 53 участников демонстраций, посвящённых годовщине протестов против закона об экстрадиции.

«По состоянию на раннее утро сегодняшнего дня (10 июня) полиция задержала 53 человека», — цитирует РИА Новости пресс-релиз полиции.

Отмечается, что поводом для задержаний стало участие в несанкционированных акциях.

Согласно полицейскому заявлению, протестующие перекрывали дороги и нарушали порядок.

Ранее в комитете по регулированию банковской и страховой деятельности Китая заявили, что американские санкции не смогут повлиять на экономику Гонконга.