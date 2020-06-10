Гонконгская полиция задержала около 50 протестующих

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Полиция Гонконга задержала по крайней мере 53 участников демонстраций, посвящённых годовщине протестов против закона об экстрадиции.
Гонконгская полиция задержала около 50 протестующих
  • © REUTERS/Laurel Chor

«По состоянию на раннее утро сегодняшнего дня (10 июня) полиция задержала 53 человека», — цитирует РИА Новости пресс-релиз полиции.

Отмечается, что поводом для задержаний стало участие в несанкционированных акциях.

Согласно полицейскому заявлению, протестующие перекрывали дороги и нарушали порядок.

Ранее в комитете по регулированию банковской и страховой деятельности Китая заявили, что американские санкции не смогут повлиять на экономику Гонконга.

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