Гонконгская полиция задержала около 50 протестующих
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«По состоянию на раннее утро сегодняшнего дня (10 июня) полиция задержала 53 человека», — цитирует РИА Новости пресс-релиз полиции.
Отмечается, что поводом для задержаний стало участие в несанкционированных акциях.
Согласно полицейскому заявлению, протестующие перекрывали дороги и нарушали порядок.
Ранее в комитете по регулированию банковской и страховой деятельности Китая заявили, что американские санкции не смогут повлиять на экономику Гонконга.