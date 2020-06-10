Посол: Из-за протестов могло увеличиться число желающих покинуть США россиян

Российское посольство в США не исключает того, что количество россиян, желающих покинуть Соединённые Штаты увеличилось на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Не исключаем, что количество желающих вернуться граждан увеличилось не только по сезонным причинам. Возможно, определенную роль тут сыграли и беспорядки в разных городах США», — заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова размещены на странице посольства в Facebook.

По его словам, во вторник, 9 июня, 388 человек вылетели из США в Россию вывозным рейсом.

Он также отметил эффективную работу ПАО «Аэрофлот».

Ранее стало известно, что вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Нью-Йорка в Россию, сначала он прибудет в Санкт-Петербург, затем — в Москву.