Посол: Из-за протестов могло увеличиться число желающих покинуть США россиян

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Российское посольство в США не исключает того, что количество россиян, желающих покинуть Соединённые Штаты увеличилось на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Посол: Из-за протестов могло увеличиться число желающих покинуть США россиян
  • © REUTERS/Shannon Stapleton

«Не исключаем, что количество желающих вернуться граждан увеличилось не только по сезонным причинам. Возможно, определенную роль тут сыграли и беспорядки в разных городах США», — заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова размещены на странице посольства в Facebook.

По его словам, во вторник, 9 июня, 388 человек вылетели из США в Россию вывозным рейсом.

Он также отметил эффективную работу ПАО «Аэрофлот».

Ранее стало известно, что вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Нью-Йорка в Россию, сначала он прибудет в Санкт-Петербург, затем — в Москву.

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