В Доминикане разогнали демонстрацию против расизма
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«Несколько активистов были задержаны, отдавая дань памяти Джорджу Флойду, афроамериканцу, убитому в результате полицейского произвола в США», — цитирует РИА Новости доминиканского экономиста Тито Оливоса.
Он уточнил, что трое активистов были сначала доставлены в больницу, а затем освобождены.
Также сообщается, что акция против расизма столкнулась с противодействием «шовинистически настроенных групп», после чего была остановлена полицией.
Ранее лондонская полиция задержала 12 человек во время протестов против расизма, которые прошли в британской столице 7 июня.