В Доминикане разогнали демонстрацию против расизма

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Полиция Доминиканской республики прибегла к помощи спецназа для разгона мирного протеста против расизма.
В Доминикане разогнали демонстрацию против расизма
  • © REUTERS/Ricardo Rojas

«Несколько активистов были задержаны, отдавая дань памяти Джорджу Флойду, афроамериканцу, убитому в результате полицейского произвола в США», — цитирует РИА Новости доминиканского экономиста Тито Оливоса.

Он уточнил, что трое активистов были сначала доставлены в больницу, а затем освобождены.

Также сообщается, что акция против расизма столкнулась с противодействием «шовинистически настроенных групп», после чего была остановлена полицией.

Ранее лондонская полиция задержала 12 человек во время протестов против расизма, которые прошли в британской столице 7 июня.

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