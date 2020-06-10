В Доминикане разогнали демонстрацию против расизма

Полиция Доминиканской республики прибегла к помощи спецназа для разгона мирного протеста против расизма.

«Несколько активистов были задержаны, отдавая дань памяти Джорджу Флойду, афроамериканцу, убитому в результате полицейского произвола в США», — цитирует РИА Новости доминиканского экономиста Тито Оливоса.

Он уточнил, что трое активистов были сначала доставлены в больницу, а затем освобождены.

Также сообщается, что акция против расизма столкнулась с противодействием «шовинистически настроенных групп», после чего была остановлена полицией.

Ранее лондонская полиция задержала 12 человек во время протестов против расизма, которые прошли в британской столице 7 июня.