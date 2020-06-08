В ходе протестов против расизма в Лондоне задержано 12 человек
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.
«12 человек были задержаны в ходе продолжающихся в центре Лондона демонстраций», — указано в тексте.
Отмечается, что большинство людей были задержаны по причине нарушений общественного порядка.
Также сообщается, что восемь правоохранителей пострадали в ходе столкновений с протестующими.
Ранее стало известно, что участники протестов в Лондоне совершили нападение на продюсера видеоагентства Ruptly, обвинив его в том, что он работает на The Sun.