В Британии сообщили о смерти ещё 286 пациентов с коронавирусом
В Великобритании умерли ещё 286 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 40 883.
- РИА Новости
Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на данные британского Минздрава.
Уточняется, что в стране проведено более 5,8 млн тестов на COVID-19.
Ранее стало известно, что прибывающие в Великобританию с 8 июня будут обязаны пройти двухнедельный карантин.
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