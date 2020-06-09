В Британии сообщили о смерти ещё 286 пациентов с коронавирусом

В Великобритании умерли ещё 286 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 40 883.

Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на данные британского Минздрава.

Уточняется, что в стране проведено более 5,8 млн тестов на COVID-19.

Ранее стало известно, что прибывающие в Великобританию с 8 июня будут обязаны пройти двухнедельный карантин.