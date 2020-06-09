Путин обсудил с Меркель борьбу с пандемией коронавируса

Российский лидер Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур.

В ходе переговоров также состоялся «обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта».

«Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договорённостей 2015 года, а также решений «нормандской четвёрки» по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Путин «вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском».

Кроме того, стороны «выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии» и рассмотрели «ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики».

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Меркель продолжит стремиться к честному диалогу с Россией.