Медведев прокомментировал протесты в США

Беспорядки, подобные происходящим в США, несут колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав многих людей. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как передаёт ТАСС, политик на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года прокомментировал текущую ситуацию в США.

«Понятно, что чем бы ни были продиктованы события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей», — сказал Медведев.

В конце мая афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских.

Его смерть спровоцировала протесты и беспорядке в целом ряде городов США, а также в некоторых городах в других странах, в частности в Великобритании, Канаде и Франции.