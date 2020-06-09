Медведев прокомментировал протесты в США
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, политик на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года прокомментировал текущую ситуацию в США.
«Понятно, что чем бы ни были продиктованы события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей», — сказал Медведев.
В конце мая афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских.
Его смерть спровоцировала протесты и беспорядке в целом ряде городов США, а также в некоторых городах в других странах, в частности в Великобритании, Канаде и Франции.