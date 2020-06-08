В США предложили провести реформу полиции

Конгрессмены США представили законопроект о реформе полиции, который предусматривает повышение прозрачности в правоохранительных органах. Документ предложили на фоне общенациональных протестов в стране, которые начались после смерти Джорджа Флойда.

Законопроект включает в себя реформы, облегчающие преследование полицейских за нарушения в гражданском суде.

Как пишет CBS, он также предусматривает создание национального реестра должностных нарушений среди сотрудников полиции. В нём предполагается собирать данные об использовании полицейскими силы.

Ранее стало известно, что полицейский, которого обвиняют в убийстве Флойда, предстанет перед судом в понедельник, 8 июня.

Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени — намеренное убийство без предварительного умысла.

Также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти города намерены провести ряд реформ в связи с прошедшими в США беспорядками.