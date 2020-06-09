Мэр назвал Бергамо самым пострадавшим от коронавируса городом

Итальянский Бергамо в пропорциональном отношении является наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19 городом в мире. С таким заявлением выступил мэр Бергамо Джорджо Гори.

«По официальным данным, которые сообщает Ломбардия, в провинции Бергамо погибли 2700—2800 человек. По правде говоря, я перестал за ними следить», — приводит РИА Новости его слова.

Гори отметил существенную разницу летальных исходов в регионе весной этого года по сравнению с предыдущими годами.

«Эта разница очень существенная, потому что мы говорим дополнительно о 6 тыс. смертей. Это реальное число смертей, связанных с коронавирусом», — сказал мэр.

Он уточнил, что число смертей от COVID-19 в Бергамо пропорционально равнялось бы 45 тыс. умерших в Нью-Йорке или 65 тыс. летальных исходов в китайском городе Ухань.

«Я думаю, что, к сожалению, Бергамо до сих пор является самым пострадавшим городом в мире», — заявил мэр.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна преодолела критическую границу пандемии.