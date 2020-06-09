Мэр назвал Бергамо самым пострадавшим от коронавируса городом

Короткая ссылка
Итальянский Бергамо в пропорциональном отношении является наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19 городом в мире. С таким заявлением выступил мэр Бергамо Джорджо Гори.
Мэр назвал Бергамо самым пострадавшим от коронавируса городом
  • Reuters

«По официальным данным, которые сообщает Ломбардия, в провинции Бергамо погибли 2700—2800 человек. По правде говоря, я перестал за ними следить», — приводит РИА Новости его слова.

Гори отметил существенную разницу летальных исходов в регионе весной этого года по сравнению с предыдущими годами.

«Эта разница очень существенная, потому что мы говорим дополнительно о 6 тыс. смертей. Это реальное число смертей, связанных с коронавирусом», — сказал мэр.

Он уточнил, что число смертей от COVID-19 в Бергамо пропорционально равнялось бы 45 тыс. умерших в Нью-Йорке или 65 тыс. летальных исходов в китайском городе Ухань.

«Я думаю, что, к сожалению, Бергамо до сих пор является самым пострадавшим городом в мире», — заявил мэр.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна преодолела критическую границу пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить