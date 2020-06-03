Конте заявил о прохождении Италией критической границы пандемии

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна преодолела критическую границу пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Конте заявил о прохождении Италией критической границы пандемии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-конференцию, которая транслировалась в социальных сетях.

«С 4 мая мы возобновили производство, и данные вполне обнадеживающие. Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса», — сказал премьер.

Вместе с этим он указал, что вирус никуда не исчез и необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

Ранее Конте сообщил, что в с 15 июня возобновится работа кинотеатров и театров.

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