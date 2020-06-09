КНР не будет участвовать в переговорах с Россией и США по разоружению
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.
«Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трёхсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Ранее в МИД КНР заявили, что Китай не планирует принимать участие в переговорах России и США по контролю над вооружениями, несмотря на приверженность страны усилиям в сфере глобальной стратегической стабильности.