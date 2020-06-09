КНР не будет участвовать в переговорах с Россией и США по разоружению

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин не будет участвовать в каких-либо трёхсторонних переговорах с участием России и США по разоружению.
КНР не будет участвовать в переговорах с Россией и США по разоружению
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трёхсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай не планирует принимать участие в переговорах России и США по контролю над вооружениями, несмотря на приверженность страны усилиям в сфере глобальной стратегической стабильности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить