КНР не будет участвовать в переговорах с Россией и США по разоружению

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин не будет участвовать в каких-либо трёхсторонних переговорах с участием России и США по разоружению.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трёхсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай не планирует принимать участие в переговорах России и США по контролю над вооружениями, несмотря на приверженность страны усилиям в сфере глобальной стратегической стабильности.