В США у истребителя F-35 при посадке сломалось шасси

В американском штате Юта на базе Hill ВВС США у самолёта F-35A Lightning II во время приземления на взлётно-посадочную полосу сломалось шасси.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя базы.

«Шасси самолета F-35A Lightning II, приписанного к 388-му истребительному авиакрылу, сломалось сегодня после приземления на взлётно-посадочную полосу после планового тренировочного полета», — сообщил он.

Представитель авиабазы добавил, что пилота направили на плановое медицинское обследование.

Из-за инцидента ВПП временно закрыта.

Ранее в Ираке военно-транспортный самолёт США С-130 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, в результате чего пострадали четыре человека.