В США у истребителя F-35 при посадке сломалось шасси
- Reuters
- © U.S. Air National Guard/Miss Julie M. Shea
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя базы.
«Шасси самолета F-35A Lightning II, приписанного к 388-му истребительному авиакрылу, сломалось сегодня после приземления на взлётно-посадочную полосу после планового тренировочного полета», — сообщил он.
Представитель авиабазы добавил, что пилота направили на плановое медицинское обследование.
Из-за инцидента ВПП временно закрыта.
Ранее в Ираке военно-транспортный самолёт США С-130 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, в результате чего пострадали четыре человека.