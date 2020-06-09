В Ираке военный самолёт США выкатился за пределы ВПП

В Ираке военно-транспортный самолёт США С-130 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание. В результате произошедшего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление международной коалиции во главе с США по борьбе с «Исламским государством»*.

Отмечается, что самолёт «приземлился на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в стену». Самолёт получил повреждения, произошло возгорание.

Пожарно-спасательная команда прибыла на место ЧП в течение четырёх минут. Огонь был потушен, людей эвакуировали из самолёта.

«Четверо военнослужащих, находившихся в самолёте, получили неопасные для жизни травмы и находятся на лечении в медицинском учреждении базы Таджи», — заявили в коалиции.

Также там добавили, что в качестве причины инцидента «не рассматриваются действия противника». Проводится расследование.

В мае в Канаде потерпел крушение самолёт пилотажной группы военно-воздушных сил страны.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.