ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 400 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Всего в мире к настоящему времени подтверждено более 6,9 млн случаев заболевания COVID-19.

В том числе за прошедшие сутки зафиксировано более 131 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.