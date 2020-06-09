ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч

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Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 400 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч
  • © REUTERS/Carlos Jasso

Всего в мире к настоящему времени подтверждено более 6,9 млн случаев заболевания COVID-19.

В том числе за прошедшие сутки зафиксировано более 131 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.

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