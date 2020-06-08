Террористы попытались захватить посёлок в Идлибе

Террористы из «Джабхат ан-Нусры»* попытались захватить посёлок Танджара на юге сирийской провинции Идлиб, боевики прорвали оборону армии Сирии, однако атаку удалось отбить.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

Попытка захвата посёлка произошла 8 июня, боевики вклинились в боевые порядки сирийской армии на 600 м.

Террористы потеряли 30 человек убитыми и ранеными, уточнил Щербицкий.

«Уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулемётами», — цитирует его РИА Новости.

1 июня глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.