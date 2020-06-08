Террористы попытались захватить посёлок в Идлибе

Короткая ссылка
Террористы из «Джабхат ан-Нусры»* попытались захватить посёлок Танджара на юге сирийской провинции Идлиб, боевики прорвали оборону армии Сирии, однако атаку удалось отбить.
Террористы попытались захватить посёлок в Идлибе
  • © REUTERS/Khalil Ashawi

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

Попытка захвата посёлка произошла 8 июня, боевики вклинились в боевые порядки сирийской армии на 600 м.

Террористы потеряли 30 человек убитыми и ранеными, уточнил Щербицкий.

«Уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулемётами», — цитирует его РИА Новости.

1 июня глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить