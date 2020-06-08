В Китае ответили на обвинения в эксплуатации темы беспорядков в США

В Министерстве иностранных дел Китая ответили на заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Пекин использует ситуацию с протестами в американских городах «для собственной выгоды».

Как отметила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, Пекину «печально наблюдать» за развитием ситуации в США на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса и массовых беспорядков, пишет Global Times.

При этом, несмотря на внутреннюю ситуацию, Помпео в своих заявлениях «полон лжи и распространяет клевету», отметила она.

Помпео 6 июня заявил, что «Коммунистическая партия Китая эксплуатирует тему трагичной смерти Джорджа Флойда для собственной политической выгоды».

В мае Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.

Как отметили в Пекине, американские власти постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации Китая на фоне пандемии.