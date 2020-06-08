В Китае ответили на обвинения в эксплуатации темы беспорядков в США
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Как отметила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, Пекину «печально наблюдать» за развитием ситуации в США на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса и массовых беспорядков, пишет Global Times.
При этом, несмотря на внутреннюю ситуацию, Помпео в своих заявлениях «полон лжи и распространяет клевету», отметила она.
Помпео 6 июня заявил, что «Коммунистическая партия Китая эксплуатирует тему трагичной смерти Джорджа Флойда для собственной политической выгоды».
В мае Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.
Как отметили в Пекине, американские власти постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации Китая на фоне пандемии.