Путин обсудил ситуацию в Ливии с президентом Египта

Президент России Владимир Путин провёл с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси телефонный разговор, во время которого подробно обсуждалась ситуация в Ливии.

«Ас-Сиси проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии А. Салехом и командующим Ливийской национальной армией Х. Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Россия дала позитивную оценку предпринимаемых Египтом дипломатических усилий.

Стороны поддержали скорейшее прекращение боевых действий и запуск межливийских переговоров под эгидой ООН.

Также Путин и ас-Сиси обсудили двустороннее сотрудничество.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает инициативу Каира по прекращению огня в Ливии.