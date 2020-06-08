Путин обсудил ситуацию в Ливии с президентом Египта
- РИА Новости
«Ас-Сиси проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии А. Салехом и командующим Ливийской национальной армией Х. Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Россия дала позитивную оценку предпринимаемых Египтом дипломатических усилий.
Стороны поддержали скорейшее прекращение боевых действий и запуск межливийских переговоров под эгидой ООН.
Также Путин и ас-Сиси обсудили двустороннее сотрудничество.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает инициативу Каира по прекращению огня в Ливии.