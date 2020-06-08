В США автомобиль въехал в протестующих

В американском городе Сиэтл автомобиль въехал в толпу демонстрантов.

Об этом сообщает Seattle Times.

Уточняется, что после того, как машина остановилась, её водитель выстрелил из пистолета в человека, а потом вышел и начал размахивать оружием. В результате произошедшего пострадал по меньшей мере один человек.

В Департаменте полиции города заявили, что подозреваемого задержали, пострадавший был доставлен в больницу.

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.