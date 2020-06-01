В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает KSTP.

На кадрах, показанных телеканалом, видно, как протестующие собрались на середине дороги, а потом начали разбегаться в стороны.

Спустя несколько секунд грузовик на высокой скорости проехал по месту, где находились люди, а после остановился и его окружили демонстранты.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси принял решение о введении комендантского часа на территории всего региона из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда