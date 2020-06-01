В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
Об этом сообщает KSTP.
На кадрах, показанных телеканалом, видно, как протестующие собрались на середине дороги, а потом начали разбегаться в стороны.
Спустя несколько секунд грузовик на высокой скорости проехал по месту, где находились люди, а после остановился и его окружили демонстранты.
На данный момент информации о пострадавших нет.
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