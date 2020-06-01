В США целый штат ввёл комендантский час

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Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси принял решение о введении комендантского часа на территории всего региона из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«По просьбе местных властей и в координации с правоохранительными органами штата и на местах я объявляю чрезвычайное положение по всему штату с комендантским часом, который начнётся сегодня... и будет действовать в течение одной недели», — написал он.

Он уточнил, что соответствующий указ «даёт правоохранительным органам дополнительный инструмент для предотвращения беззакония».

Также губернатор добавил, что чрезвычайное положение «разрешает расширенную мобилизацию Национальной гвардии для защиты жизни и имущества по всему штату».

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков более чем в десяти городах США был введён комендантский час.

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