В США целый штат ввёл комендантский час

Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси принял решение о введении комендантского часа на территории всего региона из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«По просьбе местных властей и в координации с правоохранительными органами штата и на местах я объявляю чрезвычайное положение по всему штату с комендантским часом, который начнётся сегодня... и будет действовать в течение одной недели», — написал он.

NOTICE:



At the request of local leaders and in coordination with state and local law enforcement, I’m issuing a statewide Declaration of Emergency, with a curfew in place starting at 8:00 p.m. tonight and effective for one week. 1/ — Doug Ducey (@dougducey) May 31, 2020

Он уточнил, что соответствующий указ «даёт правоохранительным органам дополнительный инструмент для предотвращения беззакония».

Также губернатор добавил, что чрезвычайное положение «разрешает расширенную мобилизацию Национальной гвардии для защиты жизни и имущества по всему штату».

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков более чем в десяти городах США был введён комендантский час.