Высланные из Чехии работники Россотрудничества прибыли в Москву

Работники Россотрудничества, которые были высланы из Праги, прилетели рейсом «Аэрофлота» в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника представительства Игоря Рыбакова.

Отмечается, что Рыбаков вышел из зоны прилёта с супругой и детьми.

Он заявил, что прозвучавшая в СМИ версия о том, что он писал в чешские спецслужбы донос на своего начальника «естественно неправда и провокация».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.