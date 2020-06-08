Высланные из Чехии работники Россотрудничества прибыли в Москву

Короткая ссылка
Работники Россотрудничества, которые были высланы из Праги, прилетели рейсом «Аэрофлота» в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника представительства Игоря Рыбакова.

Отмечается, что Рыбаков вышел из зоны прилёта с супругой и детьми.

Он заявил, что прозвучавшая в СМИ версия о том, что он писал в чешские спецслужбы донос на своего начальника «естественно неправда и провокация».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить