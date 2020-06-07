СМИ: Нацгвардию США выводят из Лос-Анджелеса

Размещённую неделю назад из-за ситуации с массовыми беспорядками Национальную гвардию США выводят из Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на два источника.

По данным одного из них, вывод военнослужащих могут завершить в воскресенье.

Второй источник уточнил, что малочисленные отряды Нацгвардии останутся в Лос-Анджелесе для того, чтобы охранять городское имущество.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он поручил начать вывод сил Национальной гвардии США из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами.

Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.