В Иране число случаев коронавируса достигло 171 789
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«Общее число заболевших достигло 171 789», — цитирует ISNA Джаханпура.
Отмечается, что за сутки выявили 2364 новых случая инфицирования COVID-19.
Он сообщил, что «общее количество летальных исходов составляет 8291».
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теперь ВОЗ рекомендует носить маски в странах, где зафиксировано широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование.