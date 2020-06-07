В Иране число случаев коронавируса достигло 171 789

В Иране число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 171 789. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Киянуш Джаханпур.

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«Общее число заболевших достигло 171 789», — цитирует ISNA Джаханпура. Отмечается, что за сутки выявили 2364 новых случая инфицирования COVID-19. Он сообщил, что «общее количество летальных исходов составляет 8291». Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теперь ВОЗ рекомендует носить маски в странах, где зафиксировано широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование.