В Иране число случаев коронавируса достигло 171 789

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В Иране число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 171 789. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Киянуш Джаханпур.
В Иране число случаев коронавируса достигло 171 789
  • © Ddp Images/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Общее число заболевших достигло 171 789», — цитирует ISNA Джаханпура.

Отмечается, что за сутки выявили 2364 новых случая инфицирования COVID-19.

Он сообщил, что «общее количество летальных исходов составляет 8291».

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теперь ВОЗ рекомендует носить маски в странах, где зафиксировано широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование.

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