В МИД заявили о необходимости восстановления военных контактов с НАТО

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Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко заявил о необходимости восстановления военных контактов Россия — НАТО.
В МИД заявили о необходимости восстановления военных контактов с НАТО
  • © Владимир Баранов
  • РИА Новости

По его словам, в настоящий момент это очевидно как никогда.

«Сегодня как никогда очевидна необходимость восстановления нормальных рабочих контактов по военной линии, полностью оборванных НАТО. И здесь никакого движения пока нет», — сказал Грушко в интервью ТАСС.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс открыт к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности.

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