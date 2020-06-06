В МИД заявили о необходимости восстановления военных контактов с НАТО
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- РИА Новости
По его словам, в настоящий момент это очевидно как никогда.
«Сегодня как никогда очевидна необходимость восстановления нормальных рабочих контактов по военной линии, полностью оборванных НАТО. И здесь никакого движения пока нет», — сказал Грушко в интервью ТАСС.
Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс открыт к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности.