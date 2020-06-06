В Австралии тысячи людей вышли на марш против расизма

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Тысячи демонстрантов в Сиднее вышли на акцию протеста против жестокости полиции и расизма.
В Австралии тысячи людей вышли на марш против расизма
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, организаторы события заявили, что не преследуют политических целей.

«Жестокость полиции — это не изолированное явление, а спланированные действия системы, желающей заглушить голоса инакомыслящих и сохранить свою власть. Мы не можем сидеть сложа руки, когда творится такая несправедливость, не можем полагаться на правительство», — сказали в оргкомитете.

По данным полиции, в акции приняли участие не менее 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за время протестных акций, которые состоялись уже более чем в 500 городах США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, были задержаны свыше 10 тыс. человек.

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