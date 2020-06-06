Трюдо встал на колено в знак солидарности с протестующими в США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встал на колено в знак солидарности с протестующими против расизма в США.

Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что политик совершил данный поступок во время демонстрации, устроенной активистами Black Lives Matter в канадском городе Оттава.

В США протестующие против расизма неоднократно проводили акции со вставанием на колено. Иногда они проходили в качестве жеста солидарности в борьбе с расовой дискриминацией, а иногда это являлось своеобразным «извинением за расизм». Также демонстранты периодически заставляли других людей, в частности полицейских и солдат Нацгвардии, вставать на колено по этим же причинам.

Ранее сообщалось, что за время протестных акций, которые состоялись уже более чем в 500 городах США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, были задержаны свыше 10 тыс. человек.