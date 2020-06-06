Число случаев коронавируса в Индии превысило 236 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 9887 новых случаев коронавируса.
Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 294 и достигло 6642.
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 114 073 пациента.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.