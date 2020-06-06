Один военный Турции погиб и двое ранены при нападении в Идлибе

Один турецкий военнослужащий погиб и двое ранены при нападении на медицинский транспорт в сирийской провинции Идлиб, сообщило Минобороны Турции.

«В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе один наш военный погиб и двое получили ранения. По выявленным целям напавших был открыт ответный огонь», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, которое приводит РИА Новости.

В конце мая автомобиль из состава колонны турецкого военного патруля подорвался на самодельном взрывном устройстве в Идлибе, в результате погиб один военный.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР заявили о причастности к инциденту боевиков группировки «Аль-Исламад-Туркестани».