Один военный Турции погиб и двое ранены при нападении в Идлибе
- Reuters
«В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе один наш военный погиб и двое получили ранения. По выявленным целям напавших был открыт ответный огонь», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, которое приводит РИА Новости.
В конце мая автомобиль из состава колонны турецкого военного патруля подорвался на самодельном взрывном устройстве в Идлибе, в результате погиб один военный.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР заявили о причастности к инциденту боевиков группировки «Аль-Исламад-Туркестани».