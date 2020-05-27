В ЦПВС назвали причастных к подрыву турецкого патруля в Идлибе

Боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» причастны к подрыву турецкого патруля в идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

«По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани», которые привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы», — цитирует Журавлёва РИА Новости.

По его словам, утром 27 мая в районе населённого пункта Инкзик в Идлибе произошёл подрыв на самодельном взрывном устройстве автомобиля из состава колонны турецкого военного патруля.

Один турецкий военный, получивший в результате взрыва множественные осколочные ранения и эвакуированный на территорию Турции, скончался, проинформировали в ЦПВС.