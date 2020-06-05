Власти Южной Кореи надеются на визит Путина в 2020 году

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Власти Южной Кореи надеются, что визит президента России Владимира Путина состоится в 2020 году. Стороны ведут консультации по этому вопросу.
Власти Южной Кореи надеются на визит Путина в 2020 году
  • Reuters

Об этом сообщил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

«Наше правительство надеется, что визит президента Владимира Путина в Республику Корея состоится в течение этого года, и наши страны ведут тесные консультации по дипломатическим каналам по организации этого визита», — цитирует его РИА Новости.

Посол напомнил, что в 2020 году Южная Корея и Россия отмечают 30-летие дипломатических отношений.

В феврале дипломат отметил, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заинтересован в расширении сотрудничества между Южной Кореей и российским Дальним Востоком.

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