Россия и Южная Корея проводят консультации по визиту Путина

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Москва и Сеул продолжают проводить консультации по срокам визита российского лидера Владимира Путина в Южную Корею и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Россию.
Россия и Южная Корея проводят консультации по визиту Путина
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Сейчас наше правительство и российское правительство очень тесно проводят консультации и переговоры для того, чтобы уточнить срок взаимных обменов, визитов нашего президента и президента Владимира Путина», — цитирует РИА Новости посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.

Он уточнил, что, по его мнению, в этом году будет несколько саммитов с участием двух президентов.

Посол также заявил, что Мун Чжэ Ин заинтересован в расширении сотрудничества между Южной Кореей и российским Дальним Востоком.

23 января заместитель главы МИД России Игорь Моргулов провёл телефонный разговор со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном, в ходе которого обсуждалось урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

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