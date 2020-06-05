Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 168 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 168 тысяч.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено 168 464 случая коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 168,464 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 73,000 recoveries & 4,700 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/QXdUkZ0Gdx — WHO African Region (@WHOAFRO) June 5, 2020

При этом указывается, что в регионе умерли из-за коронавируса более 4,7 тыс. человек, а выздоровели — более 73 тыс.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.